Письма из Ленинграда опубликуют в преддверии 80-летия снятия блокады

27 января 2024 года Россия отметит 80-летие с момента полного освобождения Ленинграда от военной блокады, которая началась 8 сентября 1941 года. В преддверии данной памятной даты «Парламентская газета» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда представили проект «Письма из Ленинграда».

В рамках него будут опубликованы реальные истории жителей города, которые основаны на сохранившихся письмах и документах. Их будут выставлять каждую неделю с 8 сентября до 27 января. Музей обороны и блокады Ленинграда предоставил для проекта архивы личных дел. Помимо писем, будут подготовлены также исторические справки о событиях, происходивших именно в тот день, когда были написаны письма.

«Хорошо известны дневники жителей блокадного Ленинграда, не раз изданные и опубликованные в СМИ. Самый известный пример — дневник Тани Савичевой, который иллюстрирует трагическую судьбу одной конкретной ленинградской семьи. Однако не существует масштабного проекта, который бы передавал атмосферу блокадных дней, переживаемых многими людьми разных возрастов и профессий: рабочими, учителями, врачами, школьниками, военными», — отметил главный редактор «Парламентской газеты» Александр Коренников.

По его словам, проект направлен на то, чтобы собрать вместе судьбы всех ленинградцев, которые застали тот период.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе отменили военный парад на Дворцовой площади в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По словам чиновника, соответствующее решение было принято по просьбе Министерства обороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Германии в национальной сегрегации блокадников Ленинграда.