В Госдуме оценили, будет ли принят закон о 13-й пенсии ко дню рождения

Вероятность того, что в России примут закон, предлагающий начать выплачивать 13-ю пенсию ко дню рождения, высока, сказал телеканалу «360» депутат Госдумы Николай Земцов.

«Закон позитивный в своем содержании и внесен с достаточно высокого уровня. Тем более сделан публично, поэтому и по всем этим признакам у него есть все шансы пройти», — сказал Земцов.

Однако парламентарий не озвучил сроки возможного принятия документа. Говоря о других мерах поддержки пенсионеров, депутат отметил, что нужно повысить пенсию, которая у некоторых групп этой категории граждан «позорно маленькая».

«Это область, которая требует постоянной работы. Пенсия должна как-то приближаться к прожиточному минимуму», — пояснил Земцов.

По его словам, в области пенсионного обеспечения россиян предстоит проделать еще много работы, потому что важно обеспечить им достойную жизнь.

Накануне вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии перед днем рождения. Согласно документу, «дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты».

Ранее юрист рассказал об условиях, когда возможна доплата к пенсии.