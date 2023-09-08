Семье Веры Пехтелевой прислали новое фото ее убийцы на свободе

Владислав Канюс, убийца 23-летней студентки из Кемерово Веры Пехтелевой, может быть на свободе, его фотографию в военной форме в кругу друзей прислали родителям девушки. Об этом «Газете.Ru» заявил дядя убитой Владимир Пехтелев. По его словам, это уже третья фотография, свидетельствующая о том, что Канюс не отбывает наказание за убийство. При этом суд все еще не может найти мужчину.

«Мне данную фотографию отец Веры скинул мой брат, брату тоже кто-то перекинул, увидев это. Получается, что суд его найти не может, а по соцсетям его находят. Пока еще не обращались никуда, фотографию увидели во вторник или в среду вечером. Не знаю пока, что делать, куда обращаться. У нас есть три фотографии, которые говорят о том, что он реально на свободе: когда он там с автоматом стоит, дальше он в кругу товарищей в маске и третья фотография, где он на фоне друзей, без маски, в военной форме стоит. Минобороны прислало нам письмо, что согласно данным, Канюс Владислав Романович как военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации не идентифицируется. Получается, что либо в какой-нибудь из ЧВК, либо сбежал», — сказал он.

Владимир добавил, что мама убитой студентки переживает из-за возвращения Канюса в город. По его словам, у семьи еще остались вопросы по уголовным делам убийцы, в которых предстоит разобраться суду.

«Мама Веры переживает, конечно же, что [Канюс — Газета.Ru] на свободе, то есть справедливости нет. Три года отсидел за убийство с особой жестокостью. Убийца вернется же в этот город, где они живут. Конечно, переживает, то есть он, не обладая специальными навыками, просто зверски убил ребенка — я Веру так называю. Сейчас он придет специально обученный, умеющий убивать, стрелять, резать. Представляете, как мама себя чувствует. Она мне уже тоже высказывала свои переживания по этому поводу. Пока не знаю, что делать. Еще у нас кассационное решение не прошло по его уголовным делам. У нас же еще остались вопросы по изнасилованию, мы до сих пор не верим, что это добровольный характер имело. Также вопросы по незаконному лишению свободы [Веры Пехтелевой], почему суд убрал ножи, когда есть семь ножевых. Есть вопросы, в которых конституционному суду надо разобраться», — пояснил он.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в Кемерове. В тот день 23-летняя студентка Вера Пехтелева пришла в общежитие на Ленинградском проспекте, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым незадолго до этого рассталась. Однако молодой человек начал избивать бывшую подругу, он нанес ей не менее 56 ударов. Девушка получила черепно-мозговую травму, у нее был сломан нос. Затем Канюс задушил потерпевшую шнуром от утюга. Как сообщил отец девушки, судебные медики также насчитали на ее теле около 60 ножевых ранений.

На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, пытались вызвать полицию, однако безрезультатно. В итоге жители подъезда сами взломали ломом дверь, но девушка уже была мертва. Свою вину молодой человек не признал и отказывался сотрудничать со следствием. 28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы.

27 июня дядя Пехтелевой рассказал «Газете.Ru», что Владислав Канюс находится в зоне СВО, так как в мае маме Веры Оксане показали фотографии убийцы, на которых он стоит с ружьем в компании мужчин в военной форме. Подруги Веры Пехтелевой также рассказали ее маме, что убийца общается в социальных сетях с родственниками и присылает им фотографии.

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