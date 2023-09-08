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В Казахстане террористы планировали взорвать мавзолей

КНБ Казахстана предотвратил попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение

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Телеграм-канал «NUR.KZ - Новости Казахстана»

В Казахстане спецслужбы в 2023 году предотвратили два теракта. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Руслан Сейсембаев, передает «Казинформ».

Как рассказал замглавы ведомства на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС, в настоящее время в стране сохраняется повышенная террористическая опасность, при этом каждый год в Казахстане предотвращается не менее двух терактов.

По его словам, на ранней стадии приготовления в 2023 году были сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане и вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане.

Поступающая в КНБ информация говорит о том, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС «происходит под воздействием ряда доминирующих факторов», добавил замглавы комитета.

В конце августа сообщалось, что в Казахстане нейтрализовали террористическую группировку.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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