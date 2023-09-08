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В Тайване предложили увеличить рождаемость с помощью домашних животных

Кандидат в президенты Тайваня предложил бесплатно давать кошку каждой беременной

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Shutterstock

Кандидат в президенты Тайваня, миллиардер Терри Гоу предложил бесплатно выдавать парам домашних животных, если у них родится ребенок, чтобы увеличить таким образом рождаемость в стране. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Терри Гоу объявил на прошлой неделе о своем намерении баллотироваться на пост президента в качестве независимого кандидата. Во время предвыборной кампании он заявил, что проблему рождаемости, показатель которой в Тайване является одним из самых низких в мире, можно решить, подарив молодым родителям кошку или собаку. Быстрое старение населения угрожает экономике и военной обороне Тайваня. Тем временем количество владельцев домашних животных стремительно растет, и по некоторым данным, многие пары предпочитают животных детям.

«Родите ребенка, и я позволю вам вырастить еще одного питомца ... Если в будущем люди не будут рожать, кто позаботится о наших пушистых друзьях? ... Поэтому я объединил эти два вопроса вместе», — цитирует его газета.

Это предложение подверглось критике со стороны некоторых правительственных политиков и групп защиты животных.

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