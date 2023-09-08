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ФСБ обвинила россиянку в госизмене за съемку военных эшелонов

ФСБ обвинила россиянку в госизмене за съемку военных эшелонов в интересах ВСУ

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ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также обвиняемая отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

По информации Забайкальского краевого суда, она открыто, в том числе в социальных сетях, негативно высказывалась по поводу проведения специальной военной операции. По словам обвиняемой, она планировала со временем уехать на Украину, ожидая поступления денег для переезда от своего знакомого украинского пограничника.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Накануне Мосгорсуд приговорил 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

Также 7 сентября сообщалось, что жителя Хабаровского края обвинили в госизмене из-за переводов денег Вооруженным силам Украины. УФСБ по региону заявило, что мужчина планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ.

До этого сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали россиянина, которого заподозрили в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Известно, что расследование идет в рамках статьи УК РФ «Государственная измена».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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