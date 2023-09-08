Врач рассказала, кто подвержен риску развития преддиабета

В более чем половине случаев преддиабет встречается у людей с ожирением. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Ольга Ларина.

«Преддиабет — это раннее нарушение углеводного обмена, при котором показатели гликемии уже превышают норму, но еще не достигли показателей сахарного диабета 2 типа. К преддиабету относят нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности к глюкозе. Сахарный диабет не заразен. Заразен образ жизни – малая физическая активность, сидячий образ жизни, прием вредной, быстроусваиваемой пищи, так называемый фастфуд, постоянные стрессы, недосыпание», — объяснила эксперт.

По словам врача, важную роль в развитии преддиабета также имеет отягощенная наследственность, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, в частности, повышение уровня триглицеридов и снижение уровня ЛПВП – «хорошего холестерина».

«С каждым годом риск развития преддиабета возрастает, особенно после 45 лет. Для женщин риск преддиабета увеличивается с развитием гестационного сахарного диабета или рождением крупного плода (более 4 кг). При этом риск преддиабета возрастает и у ребенка, рожденного от матери с гестационным сахарным диабетом», — подчеркнула медик.

Кроме того, существует связь между продолжительностью сна и риском развития сахарного диабета. Так, сон более 10 часов и менее 5 часов резко увеличивает риск развития сахарного диабета. При этом сон на протяжении 7-8 часов благотворно сказывается на состоянии организма.

«Риск преддиабета увеличивается у людей с абдоминальным ожирением. Это объем талии у женщин более 80 см, у мужчин более 94 см. Риск возрастает с каждым сантиметром. Это касается и людей с нормальной массой тела, но имеющих так называемый «животик», — отметила специалист.

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