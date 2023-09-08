Врач опровергла миф, что мед может заменить лекарства

Мед действительно обладает полезными свойствами, но не стоит переоценивать его действие и заменять им лекарственные препараты. Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Константинова, врач-терапевт ИНВИТРО-Урал.

«Количество витаминов и минералов в меде гораздо меньше суточной дозы необходимой организму, овощи и фрукты значительно полезнее», — пояснила она.

По словам медика, противовоспалительные и антибактериальные свойства меда связаны с содержанием в нем естественных антибиотиков и фитонцидов. Именно поэтому этот продукт часто используют при лечении простудных заболеваний. Также мед обладает обволакивающим свойством и снижает кашлевой рефлекс.

«Среди его основных полезных свойств: противовирусное и противомикробное действие, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, оказание положительного действия на нервную систему, активация иммунитета, укрепление костной ткани. Кроме того, мед является быстрым источником энергии. 1-2 чайных ложки меда в день принесут только пользу и не навредят организму. Но важно помнить, что это натуральная биодобавка, а не лекарственное средство. Лучше употреблять мед в первой половине дня и как самостоятельный продукт. При температуре более 40° мед теряет все свои полезные свойства. Поэтому рекомендуется употреблять мед в свежем виде», — добавила врач.

Взрослым не рекомендуется превышать суточную норму в 50-100 г, так как в меде содержится большое количество быстрых углеводов (сахаров), которые дают дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки. Мед также противопоказан прежде всего при аллергии на продукты пчеловодства.

«У всех сортов меда достаточно высокий гликемический индекс – в среднем 70-80, что является весьма высоким показателем. Поэтому мед не рекомендуется есть людям с сахарным диабетом I и II типа, а также при ожирении. Кроме того, желательно ограничить употребление меда при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, бронхиальной астме», — подчеркнула эксперт.

В детском возрасте, если ребенок страдает аллергическими реакциями, то вводить мед в рацион можно с 2-3 лет с осторожностью, но не превышая дневной нормы 20-30 г. Кроме этого, в период лактации не стоит увлекаться медом, так как он может спровоцировать аллергическую реакцию у младенца, резюмировала терапевт.

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