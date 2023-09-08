Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Почти треть россиян используют пиратские сервисы для просмотра фильмов

Около трети россиян предпочитают пиратский просмотр фильмов и сериалов

close
100%
Depositphotos

Свыше 28% россиян предпочитают не платить онлайн-кинотеатрам и смотреть фильмы и сериалы исключительно на пиратских сайтах. Это показал опрос, проведенный Страховым Домом ВСК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Кроме того, 23% опрошенных признались, что походу в кинотеатр на киноновинки предпочтут поиск релизов в интернете. Всего на премьеры на больших экранах ходят 29% россиян, 24% из которых имеют домашние подписки. Меньше половины всех респондентов предпочитают ожидать выхода новинки в прокат в лицензированном онлайн-сервисе.

Всего 72% опрошенных имеют какие-либо подписки на онлайн-кинотеатры, но примерно половина из них считает, что просмотр фильмов таким образом неудобен, поскольку один сервис не может охватить сразу все интересующие киноленты, а платить за несколько подписок слишком дорого.

Ранее доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 69%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях