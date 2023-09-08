Почти треть россиян используют пиратские сервисы для просмотра фильмов

Свыше 28% россиян предпочитают не платить онлайн-кинотеатрам и смотреть фильмы и сериалы исключительно на пиратских сайтах. Это показал опрос, проведенный Страховым Домом ВСК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Кроме того, 23% опрошенных признались, что походу в кинотеатр на киноновинки предпочтут поиск релизов в интернете. Всего на премьеры на больших экранах ходят 29% россиян, 24% из которых имеют домашние подписки. Меньше половины всех респондентов предпочитают ожидать выхода новинки в прокат в лицензированном онлайн-сервисе.

Всего 72% опрошенных имеют какие-либо подписки на онлайн-кинотеатры, но примерно половина из них считает, что просмотр фильмов таким образом неудобен, поскольку один сервис не может охватить сразу все интересующие киноленты, а платить за несколько подписок слишком дорого.

Ранее доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 69%.