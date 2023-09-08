Праздник освобождения Донбасса имеет для России огромное значение, потому что сейчас мы вспоминаем то, как эти земли были легкомысленно переданы Украине в погоне за какими-то мифическими конструкциями советских лидеров в двадцатые годы. Об этом заявил кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик

«Эти земли, его население как были русскими, так и остались, и никуда это не делось. И наоборот, то, что они были регионом-донором, Украину никак не спасло от краха в силу внутреннего национализма, который был взят на вооружение украинскими властями, и развивался, постепенно приобретая все более и более радикальные формы», — сказал он.

По его словам, если видеть преемственность между нынешним майданным режимом и бандеровцами, которые хозяйничали на территории Украины, то нынешний украинский режим полностью солидаризовался с этими преступниками.

«Они периодически вступали в тактические союзы с вермахтом, иногда просто нападали на какие-то обозы для того, чтобы ограбить, терроризировали вместе с ними свои же украинские деревни», — напомнил историк.

Он подчеркнул, что сегодня речь идет именно об освобождении русского Донбасса от нацистской власти.

«Поэтому защита своего населения, которое свое не только по крови, по родственным связям, но и по менталитету, это борьба за права своих граждан, в том числе и на международной арене», — сказал историк.

По его мнению, эта борьба и защита государством своих граждан, где бы они ни были, и является признаком великой державы.

«Сегодня мы начинаем возвращаться не только к осознанию, но и к подобной практике, которая способствует укреплению нашего суверенитета и самосознания. Столкнувшись с агрессивным национализмом, мы начинаем лучше понимать себя», — заключил он.

Напомним, 8 сентября в России празднуют День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.