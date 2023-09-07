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В Дагестане нашли новый склад с аммиачной селитрой

Прокуратура нашла в Дагестане очередной небезопасный склад с аммиачной селитрой

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Правоохранительные органы обнаружили в городе Дагестанские Огни небезопасный склад со 137 тоннами аммиачной селитры. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным источника, на территории выявленного склада индивидуальный предприниматель занимался продажей зерна и минеральных удобрений. При хранении аммиачной селитры бизнесменом были допущены нарушения пожарной безопасности.

«По результатам проверки выявлены грубые нарушения норм законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — сказано в сообщении ведомства.

Взрывоопасное вещество вывезли с небезопасного склада, отмечает источник. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела.

Ранее в Дагестане оштрафовали предпринимателя, хранившего 12 тонн селитры рядом с АЗС.

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