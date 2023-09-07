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В Борисоглебске на девочку напали с электрошокером и изнасиловали

Под Воронежем неизвестный ударил девочку электрошокером и изнасиловал ее

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Depositphotos

В Борисоглебске неизвестный надругался над девочкой. Об этом сообщает «kp.ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Воронежской области.

Инцидент произошел 6 сентября в районе пляжа «Песочки». Злоумышленник напал на россиянку, после чего применил электрошокер. Когда он понял, что девочка уже не может сопротивляться, изнасиловал пострадавшую.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. На данный момент в Следственном комитете вместе с сотрудниками МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность нападавшего.

Ранее шотландец ударил возлюбленную электрошокером из-за того, что она не хотела подниматься с кровати.

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