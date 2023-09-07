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Британский полицейский, находясь под прикрытием, 19 лет пробыл в отношениях с женщиной

Британский полицейский под прикрытием 19 лет пробыл в отношениях и завел ребенка

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Reuters

Полицейский из Великобритании, находясь на задании под прикрытием, 19 лет встречался с женщиной и завел с ней ребенка под фальшивым именем. Об этом сообщает The Guardian.

Полицейский под прикрытием представился женщине бизнесменом и вступил в отношения с американкой. В 2020 году у пары состоялась помолвка — через некоторое время у них родился ребенок.

Правоохранительные органы Эйвона и Сомерсета начали расследование по факту происходящего в 2013 году. По данным источника, отношения с женщиной не были связаны с оперативным заданием. Полицейские лишь после помолвки в 2020 году рассказали американке, что ее избранник не тот, за кого себя выдает.

Полицейский под прикрытием вписал в свидетельство о рождении ребенка свое поддельное оперативное имя. В общей сложности он 19 лет обманывал женщину и ее родных, которые теперь обвиняют правоохранительные органы в издевательствах и угрозах из-за попыток обнародовать правду.

Расследование дела передали Независимому управлению по вопросам поведения полиции. Ведомству предстоит выяснить, когда правоохранительным органам стало известно об отношениях сотрудника под прикрытием и как тайная операция привела к рождению ребенка.

Ранее в США полицейский выстрелил в беременную женщину.

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