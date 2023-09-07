Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале неизвестные похитили женщину, потребовали за нее выкуп в 2 млн рублей и пропали

Baza: на Урале похитители женщины потребовали выкуп в 2 млн рублей и пропали

close
100%
Depositphotos

На Урале неизвестные похитили женщину, потребовали у ее сына выкуп в размере 2 млн рублей и пропали. Об этом сообщает Baza.

Житель Свердловской области, проживающий с 67-летней матерью, 7 сентября получил с незнакомого номера видеосообщение. На нем мать россиянина просила выполнить все, что от него будут требовать — после этого уральцу позвонили.

Звонивший мужчина заявил, что мать россиянина похищена. Неизвестный выдвинул в качестве условия освобождения пожилой женщины выплату выкупа в 2 млн рублей, которые уральцу нужно было найти в течение пяти часов.

Похититель попросил сына пенсионерки перезвонить, когда деньги будут на руках, но злоумышленник сам пропал и перестал выходить на связь. О местонахождении и состоянии пожилой женщины на данный момент ничего неизвестно.

Ранее мошенники убедили москвичку уехать из города и потребовали у ее сына 6 млн рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях