На Урале неизвестные похитили женщину, потребовали за нее выкуп в 2 млн рублей и пропали

На Урале неизвестные похитили женщину, потребовали у ее сына выкуп в размере 2 млн рублей и пропали. Об этом сообщает Baza.

Житель Свердловской области, проживающий с 67-летней матерью, 7 сентября получил с незнакомого номера видеосообщение. На нем мать россиянина просила выполнить все, что от него будут требовать — после этого уральцу позвонили.

Звонивший мужчина заявил, что мать россиянина похищена. Неизвестный выдвинул в качестве условия освобождения пожилой женщины выплату выкупа в 2 млн рублей, которые уральцу нужно было найти в течение пяти часов.

Похититель попросил сына пенсионерки перезвонить, когда деньги будут на руках, но злоумышленник сам пропал и перестал выходить на связь. О местонахождении и состоянии пожилой женщины на данный момент ничего неизвестно.

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