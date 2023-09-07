В благотворительном фонде рассказали об особенностях тюремного заключения женщин

Глава благотворительного фонда помощи заключенным «Протяни руку» Наталья Костина заявила, что женское тюремное заключение существенно отличается от мужского, и объяснила разницу. Об этом сообщает портал «Страсти».

По ее словам, женщин редко встречают после освобождения. Костина утверждает, что мужчину всегда кто-то ждет из колонии, а за женщиной «захлопываются двери».

Глава фонда отметила, что на заключенных женщин возлагают большой груз ответственности и осуждают за невыплату алиментов, в то время как окружающие «нормально относятся» к мужчинам в такой же ситуации.

«Почему-то принято винить женщину за все, что случилось, и осуждать только ее одну: сама виновата, вот и сиди, расхлебывай. А мужчину – нет», – добавила Костина.

До этого начальник отряда в женской исправительной колонии общего режима содержания №2 УФСИН России по Республике Мордовия Мария Пономарева заявила, что к заключенным в женской колонии стоит применять метод кнута и пряника.

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