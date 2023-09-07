Полиция проводит проверку после драки на свадьбе в Борисоглебске

Правоохранители начали проверку после массового конфликта на дороге в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

Полиция также даст дополнительную правовую оценку действиям гостей, так как их поведение не позволяло проехать другим участникам дорожного движения.

Инцидент произошел 5 сентября. По данным правоохранителей, ссора между гостями свадьбы в Борисоглебске переросла в потасовку. Сначала люди затеяли драку на тротуаре, но позже переместились на проезжую часть. Некоторые гости пытались разнять фигурантов, но сделать этого не получилось. В результате никто не пострадал.

Ранее в Воронеже водитель попытался задавить мужчину после драки на заправке.