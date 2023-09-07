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Московский таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

112: в Москве таксист проехал на красный и сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель такси в Москве сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, дорожно-транспортное происшествие произошло на Нижегородской улице. Водитель такси нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. Он сбил ребенка, который в этот момент пересекал дорогу по пешеходному переходу.

На кадрах видно, что двигавшийся на самокате мальчик после столкновения с автомобилем отлетел примерно на метр. Ребенка госпитализировали. Информации о его состоянии не поступало.

Ранее трое детей пострадали в ДТП с легковым автомобилем и остановкой в Янино Ленинградской области.

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