Детский клоун Плюх взял кредит, чтобы заплатить мошенникам 4 млн рублей

Юрий Кудинов, известный как детский клоун Плюх, стал жертвой мошенников. «Газете.Ru» 67-летний артист рассказал, что все началось, когда он нашел в интернете средство для чистки сосудов и решил заказать его.

«Вычитал в интернете, что надо чистить сосуды. Прочитал статью, что есть такой выход, как лекарство под названием «Тензитал», и его можно заказать. Связался с ними по телефону, который был указан. Первую партию предложили бесплатно, вторую за полцены. Заказал, приехал курьер, привез пузыречки. Начал принимать, приятная на вкус штучка. Когда закончилось, привезли вторую партию за полцены. Может от самовнушения, но стало лучше. В конце мая — звонок. Человек поставленным голосом представился работником Следственного комитета, назвал фамилию и звание. Говорит: «Юрий Андреевич, вы заказывали лекарство «Тензитал». Сейчас идет следствие против компании, которая распространяет это лекарство. Была экспертиза, которая показала, что это очень даже не полезно, там содержатся соли тяжелых металлов», —сообщил Кудинов.

По словам артиста, его попросили написать заявление на компанию, распространяющую лекарство и отправить в WhatsApp. Самого следователя мужчина лично так и не увидел и в отдел полиции не ездил. Через несколько недель Кудинову якобы назначили адвоката, который будет представлять его в суде против фармкомпании. За его услуги мужчина должен был заплатить 4 800 рублей, но отдал гораздо больше.

«Нужно было оплатить через QIWI Кошелек. И нужно было это сделать как можно быстрее, потому что если тянуть, то будут штрафные санкции — уже придется платить не 4 800, там 70-80 тыс. рублей. Нашел банкомат, долго мучился, но так и не смог заплатить. Потом пробовал еще раз, звонил им, получил пошаговые инструкции. Но все равно получилось так, что я как бы просрочил на 3 дня назад, включились штрафные санкции и теперь я должен был заплатить уже 80 тыс. Решил, что не стоит рисковать, заплатил. Мне назначили адвоката, он позвонил, но воочию я его так никогда и не встретил. Сказал, что для суда нужно пройти медкомиссию и получить справку об ухудшении здоровья. За медкомиссию в платной клинике, где уже все схвачено, надо было заплатить еще 150 тыс.», — вспоминает Кудинов.

По его словам, для успешного рассмотрения дела в суде он перевел еще 200 тыс. рублей. На сам суд ему сказали не приезжать, а потом адвокат сообщил, что дело они выиграли и отсудили у фармкомпании компенсацию в 15 млн рублей. Для того, чтобы получить эти деньги, Кудинов совершил еще несколько денежных переводов: для оплаты курьера, налогов и так далее. Понять, что клоуна Плюха обманули, ему помог его друг. Всего за это время Кудинов перевел мошенникам около 4 млн рублей и даже взял кредит на эти цели.

«Мой друг из школы, когда выслушал эту историю, сказал: «Юр, да ты что, да там и суда никакого наверняка не было, это мошенники». Меня чуть ли не за руку в УВД, подали заявление, завели дело. Но состава преступления нет, потому что все сам отправлял. Я жду и хочу просто убедиться, был ли суд вообще. Понять, что же это было-то в конце концов? Просто разыгранный спектакль? Может так и есть. Может адвокат был настоящий, потому что язык подвешен, терминологию знает. Вот странно, вроде бы детей сам учу, играем в игры о том, как не попасться на чужую удочку. А получилось вот так», — заключил Кудинов.

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