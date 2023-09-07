Житель Набережных Челнов упал с корзины для кондиционера

В Набережных Челнах мужчина пострадал во время установки кондиционера на внешней стене дома. Об этом сообщает издание Chelny-biz.ru.

По данным СМИ, ЧП произошло в ЖК «Озеро». Мужчина забрался на металлическую корзину для кондиционера, но не учел, что конструкция не рассчитана на вес человека. В итоге корзина полетела вниз, а вместе с ней и 40-летний установщик. На видео, которое зафиксировало момент падения, видно, как мужчина срывается и летит вниз головой.

С многочисленными переломами челнинца госпитализировали.

Ранее в Тюменской области в пятиэтажке обвалился балкон, на котором находился человек.