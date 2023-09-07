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Жителя Пензы лишили прав после инсульта за рулем

Mash: в Пензе водителя с инсультом приняли за наркомана и лишили прав

Жителя Пензы лишили прав после инсульта за рулем. Об этом сообщает Mash.

Жильцы одного из домов города вызвали ГИБДД, когда увидели беспорядочно кружащий по газону автомобиль. Сотрудники инспекции по прибытии остановили машину с 35-летним мужчиной за рулем и начали его опрашивать.

Водитель не мог связно говорить и инспекторы приняли его за наркомана. После этого сотрудники ГИБДД составили протокол об отказе от медицинского освидетельствования — позже на его основании суд лишил мужчину прав на два года.

Находившийся рядом коллега водителя заподозрил неладное и позвонил родственникам мужчины, которые, в свою очередь, приехали на место и вызвали скорую помощь. Оказалось, что у россиянина произошел инсульт — он случайно нажал на педаль газа.

В результате произошедшего мужчине парализовало половину тела. Родственники пережившего инсульт за рулем водителя обратились в Следственный комитет с просьбой проверить действия инспекторов по статье об оставлении в опасности.

Ранее в Верхней Пышме экскаватор вылетел со стройплощадки и раздавил легковой автомобиль.

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