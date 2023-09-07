Диетолог назвала самый полезный способ приготовления грибов

Чтобы сохранить все полезные свойства гриба, его нужно высушить и перемолоть в порошок. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Ирина Писарева. По ее словам, меньше всего витаминов остается в грибах, если их мариновать или жарить.

«Грибы имеют низкую калорийность, богаты белком. Это плюс, но их минус в том, что все полезные вещества у них как бы связаны и спрятаны за хитиноподобными стенками. Их нужно разрушить, чтобы получить полный доступ к витаминам. Чтобы разрушить эти хитиноподобные оболочки, нужно грибы размолоть. Например, если мы сушим грибы и потом делаем какую-то порошковую смесь, эта смесь будет лучше усваиваться, чем просто сушеные грибы. В них сохраняется максимальная польза», — отметила Писарева.

Полезные свойства гриба сохраняются и при ферментировании, то есть солении. Именно в процессе ферментации образуются полезные бактерии для нашего кишечника.

«Помимо того, что мы получаем пользу от самого гриба, мы также получаем пользу от этих бактерий, они являются про- и прибиотиками. Но здесь не путать с мариновкой. При мариновании гриба мы, наоборот, теряем полезные свойства», — обратила внимание диетолог.

Кроме того, сегодня можно найти в продаже грибы, обогащенные дополнительными витаминами, которые не содержатся в нем.

«Те же самые вешенки — их подсвечивают специальными лампами и насыщают витамином D. Такие грибы стоят чуть дороже, чем обычные», — пояснила Писарева.

А вот морозить и жарить грибы диетолог не советует. При такой обработке теряется большинство полезных витаминов и микроэлементов.

«Что касается заморозки, то вода разрушает гриб, содержание становится более биодоступным, но теряется часть витаминов. Тушеные грибы, в принципе, тоже теряют часть полезных веществ, но они более полезны, чем жареные», — констатировала Писарева.

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