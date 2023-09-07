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В Калининграде коммунальщики подали в суд на пятилетнюю девочку

В Калининграде подали в суд на 5-летнюю девочку из-за долгов за коммуналку

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Инцидент Калининград/VK

Коммунальщики из Калининграда подали в суд на пятилетнюю девочку. Об этом сообщает паблик «Инцидент Калининград» во «ВКонтакте».

Как рассказала родственница ребенка, компания «Калининградтеплосеть» обратилась в суд с требованием взыскать с девочки задолженность, которая накопилась по оплате коммуналки в квартире, где проживала ее мать. Жилье женщина получила от государства, когда работала в администрации. В апреле 2018 года суд постановил выселить мать-одиночку из квартиры и снять ее с регистрационного учета. Неоплаченные счета за коммуналку компания повесила на ребенка, который родился в августе 2018 года.

По словам родственницы девочки, ей предстоит бумажная волокита, чтобы доказать, что несовершеннолетняя не имеет к долгу никакого отношения.

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