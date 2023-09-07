Международная комиссия ООН по Украине пока не нашла достаточных доказательств производимого Россией уничтожения народа Украины, и это страшно возмутило украинскую сторону. Об этом в своей колонке заявил киевский автор агентства Регнум Денис Давыдов.

«Советник президента Михаил Подоляк обрушился на нерадивых ооновских чиновников с ядовитым сарказмом, обвинив их в «политической беззубости и косвенном поощрении преступника», — говорится в тексте.

По мнению автора, Подоляк руководствуется тем, что всем просто критически важно осознать, что любая из ежедневных новостей и каждый взрыв должны рассматриваться только под таким углом.

Также в своем материале Давыдов рассказал о самом понятии уничтожения народа, его истории, где и в каких случаях использование этого термина было уместно, а где оно было использовано в политических целях третьих стран. Также он рассказал, как американской стороной было навязано враждебное отношение Украины к России.

«Со временем «желание знать правду» плавно трансформировалось из преступления отдельных деятелей сталинского режима в отдельно взятом году в вековые традиции отношений Украины и ее угнетателя — России. На платформе, построенной американскими пропагандистами, стали выращивать целое поколение, которому внушали, что единственная задача политики — навсегда разорвать отношения с «хтоническим злом», столетиями мучившим украинцев», — отмечается в колонке.

По словам Давыдова, трагедия, о которой всегда помнили и рассказывали люди, превратилась в большую политику, с помощью которой Украину начали разворачивать туда, где она в итоге оказалась.

«Цель была достигнута, Украина втянута в разрушительную, самоубийственную для нее войну. Она превращена в агрессивное, тоталитарное государство, существующее только и исключительно ради нанесения вреда России. Украинский политический режим безо всяких колебаний готов израсходовать любое количество людей и лишая будущего миллионы», — считает автор.