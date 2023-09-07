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В Москве провели разделение ключа расшифрования электронного голосования

Ключ расшифрования электронного голосования в Москве передали пяти хранителям

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Московской городской избирательной комиссии состоялась церемония разделения на 5 частей ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования на выборах мэра столицы и депутатов представительных органов местного самоуправления, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

Ключ расшифрования — это программный код, который делят на несколько частей, записывают на разные носители и отдают нескольким людям, чтобы до его сборки нельзя было узнать результаты голосования.

Каждую из 5 частей ключа передали на хранение руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену Общественной палаты столицы Вадиму Ковалеву, члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову, члену Центральной избирательной комиссии РФ Игорю Борисову, председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Как пояснил перед началом процедуры начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, каждый голос, который будет подан в электронном виде, на протяжении 3 дней будет защищен в сейфе сформированным ключом.

По его словам, ключ необходимо поделить на 5 частей для того, «чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы».

Как подчеркнула председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, разделение ключа расшифрования — это одна из важнейших процедур, обеспечивающих легитимность выборов.

Через 15 минут после окончания голосования 10 сентября пройдет обратная процедура – сборка ключа расшифрования. После этого начнется расшифровка итогов голосования. Длительность расшифровки результатов выборов будет зависеть от количества проголосовавших.

«Через несколько дней мы соединим ключи на этом же компьютере, расшифруем информацию в блокчейне и узнаем результаты голосования, однако анонимность каждого конкретного человека будет сохранена», — уточнил Артем Костырко.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября. Участвовать в выборах будут 5 кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин, представляющий партию «Единая Россия», депутат Мосгордумы Леонид Зюганов из КПРФ, депутат Госдумы Дмитрий Гусев от «Справедливой России — За правду», а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов из ЛДПР и Владислав Даванков из партии «Новые люди».

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