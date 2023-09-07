В Пермском крае ввели в работу две мусоросортировочные станции, которые построили в Чайковском и в Осинском городских округах этим летом. Об этом телеканалу «360» рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, их мощности обработки ТКО составляют 25 и 30 тыс. тонн в год. Объекты построили за счет средств инвесторов с использованием отечественного оборудования общей стоимостью 37,83 млн рублей. После получения разрешительных документов и установления тарифов в регионе на объектах начнется прием ТКО.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе проводят активную работу по переходу на раздельный сбор отходов.

«Нам необходимо наращивать мусоросортировочные мощности. Цель — сделать сортировку отходов привычной для жителей, это станет драйвером развития мощностей по вовлечению в оборот вторичных материальных ресурсов. Кроме того, важно повышать экологическую грамотность населения — объяснять, в том числе через СМИ, насколько необходимо внедрение сортировки, — от этого напрямую зависит состояние окружающей среды», — отметил глава Прикамья.

До этого Денис Буцаев говорил, что резиденты экопромышленных парков смогут получать льготные кредиты по субсидированной ставке. Они смогут использовать их для проведения финансовых операций, связанных с инвестиционными проектами по созданию инфраструктуры обращения со вторичными ресурсами и вторичным сырьем.

Ранее в РЭО рассказали о планах включить ИИ в работу по поиску нарушений на мусорных заводах.