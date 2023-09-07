Посылку с грибами-паразитами на 1 млн рублей изъяли на таможне в Москве

Столичные таможенники обнаружили в посылке из Индии дорогие грибы-паразиты. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

200 грибов-паразитов заказал житель Котельников, но получить грибы не удалось — опасных паразитов изъяли московские таможенники. При сканировании почтового отправления в Москве инспектор на экране монитора увидел предметы, похожие на сучки, во время досмотра коробки таможенники обнаружили внутри высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела.

Разрешительные документы на ввоз товара отсутствовали, а содержимое посылки отправитель оценил в 2,5 доллара. Экспертиза установила, что в посылке находился самый дорогой гриб, применяемый в восточной медицине, ввоз его в Россию возможен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора.

Примерная стоимость содержимого посылки была оценена в один миллион рублей. Товар вернули отправителю.

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