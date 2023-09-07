Под Красноярском женщина упала в колодец, спасая чужую собаку

В Дивногорске Красноярского края в колодец сорвалась местная жительница, решившая помочь упавшей туда собаке. Об этом сообщили в группе КГКУ »Спасатель» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 6 сентября на въезде в город. По данным учреждения, женщина 1972 года рождения провалилась в колодец вместе с собакой. Ей удалось связаться с экстренными службами и рассказать о произошедшем. Операция по спасению человека и животного, как уточняется, прошла успешно.

Деталями происшествия на своей странице в соцсети поделилась и сама пострадавшая, выразив благодарность сотрудникам Дивногорского поисково-спасательного отряда.

Она объяснила, что накануне планировала собирать грибы неподалеку от своей дачи и железной дороги, но когда перешла пути, услышала «не то лай, не то стон» и увидела на дне ближайшего колодца маленькую собаку. Самостоятельно вызволить животное из западни у женщины не получалось, и в попытках помочь ему она тоже провалилась в яму.

Местная жительница и пес дождались спасателей и поднялись с их помощью на поверхность. По словам горожанки, сразу после освобождения собака убежала.

«Видимо, пора РЖД обратить внимание на десятки открытых колодцев, которые представляют опасность не только для животных, но и для людей», — отметила женщина.

Ранее петербуржец упал в шестиметровый колодец вместе со своей таксой.