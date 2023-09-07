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Переживший нападение акул экипаж Russian Ocean Way прибыл в Австралию

«Известия»: спасенный от акул экипаж Russian Ocean Way прибыл в Австралию

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Русское географическое общество

Руководитель берегового штаба кругосветной экспедиции Russian Ocean Way Юлия Калюжная сообщила газете «Известия», что спасенный от акул в Тихом океане экипаж экспедиции добрался до пригорода австралийского города Брисбен.

По словам Калюжной, спасенных приютила русская семья — Владимир и его жена Светлана.

«Еще помогает Раиса, которая их привезла на машине. Это наши соотечественники в Австралии, очень тепло отнеслись», — сказала руководитель берегового штаба Russian Ocean Way.

6 сентября стало известно, что акулы атаковали в Коралловом море катамаран Russian Ocean Way - TION участников кругосветной экспедиции Томского отделения Русского географического общества. Катамаран затонул, но команда была спасена. Участник похода Евгений Ковалевский рассказал «Газете.Ru», что денег на строительство нового катамарана нет, но команда сделает все для продолжения экспедиции.

Экспедиция Russian Ocean Way организована томским отделением Российского географического общества. Ее участники следуют по маршруту первых русских кругосветных мореплавателей XIX века, таких как Иван Крузенштерн и Фаддей Беллинсгаузен. Их маршрут стартовал 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге, завершить его они намерены там же 1 июля 2024-го.

Ранее двое россиян на яхте спасли нерпу от косаток.

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