Двое подростков задержаны за поджог релейного шкафа в Кировской области

Двух несовершеннолетних юношей задержали по подозрению в поджоге оборудования на железной дороге в Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Поджог релейного шкафа на станции Киров-Котласский произошел 3 сентября, на поиски злоумышленников у полицейских ушло трое суток.

Правоохранителям удалось установить личности поджигателей и оперативно задержать их, в совершении преступления подозреваются двое подростков 16 и 17 лет, решается опрос об избрании им меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело о терроризме, подросткам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге в Ростовской области.