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В возрасте 100 лет скончался журналист и переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

Экс-главред Совинформбюро и ветеран войны Энвер Мамедов умер на 101-м году жизни

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Владимир Трефилов/РИА Новости

В возрасте 100 лет скончался бывший главред Совинформбюро и ветеран Великой Отечественной войны Энвер Мамедов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Мамедова.

15 августа Мамедов отметил 100-летний юбилей. Он являлся бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе. До 1956 года Мамедов занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета.

Мамедов владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

«Очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек», — поделился воспоминаниями политический обозреватель Гостелерадио СССР и России Александр Тихомиров о том, как приносил свои материалы Мамедову.

До этого на 95-м году жизни скончался трехккратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян. Он также четыре раза становился чемпионом мира и два раза выигрывал европейское первенство.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной кончины.

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