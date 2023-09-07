В возрасте 100 лет скончался журналист и переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

В возрасте 100 лет скончался бывший главред Совинформбюро и ветеран Великой Отечественной войны Энвер Мамедов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Мамедова.

15 августа Мамедов отметил 100-летний юбилей. Он являлся бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе. До 1956 года Мамедов занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета.

Мамедов владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

«Очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек», — поделился воспоминаниями политический обозреватель Гостелерадио СССР и России Александр Тихомиров о том, как приносил свои материалы Мамедову.

До этого на 95-м году жизни скончался трехккратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян. Он также четыре раза становился чемпионом мира и два раза выигрывал европейское первенство.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной кончины.