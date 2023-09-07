Воспитателя детского сада обвинили в жестоком обращении с ребенком в Черкесске

В Карачаево-Черкессии родители подозревают воспитателя детского сада в применении физической силы к детям. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нетипичная Махачкала».

Инцидент произошел в детском саду № 6 в Черкесске и попал на записи камер видеонаблюдения, которые были установлены в группе. На кадрах ролика воспитатель о чем-то спорит с детьми, разговор с одним из мальчиков ведется на повышенных тонах, затем женщина грубо хватает ребенка и уводит его в соседнюю с группой комнату, где нет камер.

Родители считают, что педагог регулярно применяет к детям физическую силу и запугивает их, при этом заведующая дошкольным учреждением на жалобы не реагирует.

Автор видео просит придать инцидент огласке, чтобы ситуацией в детсаду заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее пятилетний мальчик сбежал из детского сада в Красноярске и почти час бродил по городу.