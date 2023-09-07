В Ростове-на-Дону после падения БПЛА ввели режим ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в областном центре введен режим ЧС после падения беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС», — поделился Голубев.

Он пояснил, что в этих домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Также власти города предложили жителям разместиться в маневренном фонде.

Голубев добавил, что специалисты проводят осмотр территории для уточнения ущерба. После этого жильцам оформят положенные выплаты.

До этого Голубев сообщал, что в центре города Батайск Ростовской области поврежден нежилой дом, причины устанавливаются. На месте инцидента в настоящее время работают городские службы, также там присутствует глава администрации Батайска.

Ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону были сбиты два беспилотника.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.