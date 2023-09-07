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Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме

Росавиация: московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме

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Shutterstock

Московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после введенного рано утром ограничения полетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

По данным ведомства, вместе с Домодедово к обычному режиму работы вернулись Внуково и Жуковский. Во время действия ограничений на запасной аэродром ушло одно воздушное судно.

7 сентября московский аэропорт Домодедово с 02.33 до 04.15 часов мск для безопасности вводил ограничения на полеты.

Также 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пресечении попытки атаки беспилотника на Москву. Беспилотный летательный аппарат был сбит ночью в Раменском городском округе. Предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения обломков БПЛА нет. На место выехали экстренные службы.

Ночью 7 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что над Ростовом-на-Дону силами ПВО был сбит беспилотник.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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