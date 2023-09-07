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ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами

ФСБ нашла в ДНР схрон оружия, предназначенного для терактов перед выборами

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике выявили в Докучаевске схрон с оружием, которое предназначалось для осуществления терактов украинскими диверсантами перед выборами в регионе 8-10 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ по ДНР, найденный тайник был организован одним из диверсионных подразделений Вооруженных сил Украины.

В ведомстве сообщили, что в тайнике обнаружили 46 единиц оружия: 39 автоматов, одну снайперскую винтовку, два пулемета, два пехотных огнемета РПО «Шмель», два гранатомета РПГ-7, а также более 1000 патронов и 12 осколочно-фугасных снарядов.

Накануне стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Ростовской области задержали россиянина по подозрению в передаче Украине информации об одном из военных объектов на территории Краснодарского края.

До этого сообщалось, что ФСБ и МВД задержали изготовителя взрывных устройств для украинской группировки.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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