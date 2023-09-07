В Перу археологи нашли 1000-летнюю хорошо сохранившуюся мумию

Археологами во время раскопок в Перу была обнаружена мумия, возраст которой оценивается в 1000 лет, сообщает Reuters.

Руководитель археологической группы Мирелла Ганоза рассказала, что мумия вместе с керамическими сосудами, текстильными изделиями и другими предметами была найдена в районе Мирафлорес перуанской столицы Лиме.

По словам Ганозы, мумия представляет собой взрослого человека, находящегося с согнутыми ногами в сидячем положении. У нее сохранились длинные волосы и почти полностью не поврежденная челюсть.

По мнению ученых, возраст мумии составляет около 1000 лет, что относиться к периоду, когда инки еще не пришли на эту территорию. Археологи считают, что в Лиме возможны новые уникальные находки.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых из Института геоантропологии Общества Макса Планка (Германия) смогла воссоздать запах составов, которые древние египтяне использовали для мумификации людей более 3500 лет назад.

Анализ показал, что смеси содержали в составе пчелиный воск, растительные масла, животные жиры, битум, смолы хвойных деревьев, бальзамические вещества, а также смолы даммара или фисташкового дерева. Также ученым удалось воссоздать запах смесей — в них содержались кумарин и бензойная кислота. По запаху они напоминают ваниль и ароматные смолы соответственно.

Ранее на найденной в Кордове древнеримской амфоре обнаружили стихи античного поэта Вергилия.