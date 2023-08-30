Стало известно, кого следователи ФРГ считают причастным к взрывам на «Северных потоках»

Следователи, занимающиеся делом о взрывах на газопроводах «Северный поток», все больше убеждаются в том, что за атакой стоит Украина. Об этом сообщило издание Der Spiegel в своем совместном расследовании с ZDF.

Отмечается, что у германских следователей практически не осталось сомнений в причастности украинского спецназа к инциденту. Они предполагают, что для подрывов использовалась арендованная яхта «Андромеда», на которой обнаружили следы взрывчатого вещества, которое можно использовать под водой.

До этого в правительстве Германии заявили, что не комментируют расследование журнала Der Spiegel, в котором утверждалось об уверенности немецких следователей в причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток».

На этой неделе заместитель представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявлял, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» еще не завершено и правительство не намерено спекулировать на тему виновных в диверсиях.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».