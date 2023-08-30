Американка Барби Оппенгеймер пожаловалась на трудности из-за своего имени

Американка по имени Барби Оппенгеймер рассказала о появившихся трудностях в ее жизни после выхода фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», пишет Slate.

Как рассказала Барбара, отец ее мужа приходился троюродным братом Роберту Оппенгеймеру, поэтому ей и досталась такая фамилия. После одновременного выхода двух фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», жизнь американки, по собственному признанию, перевернулась с ног на голову.

«Мне писали друзья из колледжа со всего мира. Это довольно забавно», — рассказала Барбара.

Женщина добавила, что теперь она с трудом заселяется в отели, потому что сотрудники отказываются ей верить и считают, что американка показывает им фальшивые документы.

«Я сейчас в отпуске, и когда я заселилась в отель, я сказала: «Мое имя Барби Оппенгеймер». Парень мне ответил: «По-твоему, это смешно?» — пожаловалась Оппенгеймер.

На вопрос, какой фильм ей понравился больше --«Барби» или «Оппенгеймер», — женщина ответила, что не может выбрать между ними, так как две картины привели ее в восторг.

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