Мэр Светлодарска в Донецкой народной республике Максим Козловский заявил, что три жительницы города получили ранения при обстреле. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате обстрелов жилых кварталов города Светлодарск украино-фашистскими войсками из вооружения натовского образца ранения получили трое горожан. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозами: минно-взрывные травмы, осколочные ранения мягких тканей», — сообщил Козловский.

По его словам, ранения получили женщина 1966 года, а также девушки 2004 и 2006 года рождения.

Ранее мэр города Донецк Алексей Кулемзин заявил, что трое мужчин пострадали во время утреннего обстрела украинскими Вооруженными силами поселка Азотный в Куйбышевском районе города. По его словам, третий пострадавший получил многочисленные осколочные ранения, когда был рядом с магазином «Сказка». Также поясняется, что в результате обстрела рынка «Азотный» ранение получили мужчины 1960 и 1966 года рождения. Пострадавшим при обстреле ВСУ оказывается все необходимая помощь.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.