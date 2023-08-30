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В Челябинске автомобиль каршеринга отбросило после столкновения с машиной

В Челябинске 4 человека пострадали после ДТП с участием автомобиля каршеринга

В Челябинске автомобиль въехал в тротуар с пешеходами. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на пересечении улицы Марченко и Первой Пятилетки. Каршеринговый автомобиль сбил машину и влетел в остановку. Во время аварии первый перевернулся.

На место оперативно прибыла скорая помощь. В результате в больнице оказались четыре человека. Как сообщает региональное отделение Минздрава, все пациенты поступили с травмами средней тяжести. Подробности не уточняются.

Помимо медиков, на месте происшествия работали сотрудники МЧС. Специалисты отключили аккумуляторы в обеих машинах, чтобы не произошло возгорание.

Ранее врач Анна Кривошеева рассказала, почему у голодных водителей выше риск попасть в ДТП.

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