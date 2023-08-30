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Последствия атаки дронов на аэропорт Пскова устранены

Ведерников: последствия атаки дронов на аэропорт Пскова устранены

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что последствия атаки беспилотников в региональном центре ликвидированы, пострадавших нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», — сообщил Ведерников.

Ранее сообщалось, что псковские пожарные продолжают ликвидировать последствия возгорания самолетов Ил-76 в аэропорту города. В заявлении ведомства говорится, что 29 августа в 23.28 мск поступило сообщение о возгорании находившихся в аэропорту Пскова военно-транспортных самолетов. В тушении пожара участвовали 65 человек, была использована 21 единица техники.

До этого сообщалось, что пожар в аэропорту Пскова, начавшийся после атаки беспилотников, в настоящее время локализован, угрозы его расширения нет. По словам представителя экстренных служб, после прибытия в аэропорт первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. Сейчас осуществлена локализация очагов пожара. Пожарные продолжают проливку и тушение места возгорания. Необходимых сил и средств имеется достаточное количество.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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