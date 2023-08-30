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В Кремле назвали одну из версией крушения джета Пригожина

Песков: причиной крушения джета Пригожина может быть «преднамеренное злодеяние»

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Телеграм-канал «Новости Москвы»

Среди версий катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина рассматривается в том числе преднамеренное злодеяние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Поскольку нет выводов расследования, <…> рассматриваются разные версии, среди которых и версия <…> — скажем так, преднамеренного злодеяния », — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что нужно дождаться результатов расследования, которое ведет Следственный комитет России.

30 августа Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) предложил принять участие в расследовании крушения бизнес-джета основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, так как самолет произвела компания этой страны. Но, по данным Reuters, российская сторона приняла решение изучить улики самостоятельно. Глава бразильского центра Марсело Морено уточнил, что участие в расследовании планировалось в дистанционном формате.

Ранее Байден заявил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест».

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