Больше 5 млн туристов посетили Петербург с начала года

Порядка 5,3 миллионов туристов посетили Санкт-Петербург с начала 2023 года, что составляет 70% от числа гостей, посещавших Северную столицу в прошлом году. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на городскую администрацию.

Уточняется, что в 2022 году общий турпоток составил свыше 8 млн посещений. В администрации также отметили, что туристы в 2023 году принесли в экономику города почти 367 млрд руб.

Издание также напоминает, что Петербург возглавил рейтинг российских городов, куда туристы возвращаются чаще всего.

29 августа на Стратегической сессии по туризму в правительстве РФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о планах повысить объем бюджетного финансирования туристического сектора. По его словам, ежегодно на эти цели будет выделяться 48 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше ранее установленной суммы.

Ранее «Москва 24» сообщила, что спрос на перелеты в Мурманск вырос на 50%.