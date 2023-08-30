В Новосибирске полиция задержала голого мужчину, который стулом разбил 12 машин

В Новосибирске оголившийся мужчина набросился на автомобили, стоявшие на парковке около дома в Октябрьском районе. Об этом сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром на улице Владимира Высоцкого. Неизвестный лысый мужчина без одежды принес на парковку стул. После этого он начал бить по капотам машин.

По словам очевидцев, неизвестный разбил минимум 12 припаркованных автомобилей. Местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов.

«На место прибыли сотрудники полиции, гражданин передан медикам специализированного учреждения», — сообщается в публикации.

О точном количестве разбитых машин и других деталях не сообщается.

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