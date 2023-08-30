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Стало известно, какую пользу принесет регулярное употребление орехов

Врач Лушникова: орехи могут снизить риск атеросклероза и поддержать иммунитет

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Shutterstock

Орехи приносят большую пользу для организма, поэтому их стоит чаще включать в свой рацион, рассказала Life диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

«Регулярное употребление орехов нормализует липидный профиль, снижая уровень так называемого «плохого» холестерина и повышая уровень «хорошего», снижает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует работу мозга, делает красивыми и здоровыми кожу, волосы и ногти», — пояснила эксперт.

Врач добавила, что орехи также могут благоприятно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, замедлить рост опухолей, поддержать здоровье щитовидной железы и иммунитет, а также защитить клетки организма от различных повреждений. Кроме того, они благотворно влияют и на половую функцию мужчин и женщин.

Накануне Роспотребнадзор посоветовал приобретать орехи только у проверенных продавцов с наличием документов, подтверждающих качество и безопасность плодов, передавала «Москва 24».

До этого сообщалось, что кедровые орехи благодаря своему богатому составу помогают нормализовать вес и повышают уровень серотонина в организме, что позволяет сделать сон человека здоровым и полноценным.

Ранее был назван орех, который помогает бороться с лишним весом.

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