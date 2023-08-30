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В Ассоциации юристов России оценили грядущие законодательные изменения в сфере IT

Юрист: законодательные изменения в сфере IT установят более четкие рамки правил

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Unsplash

Размещение рекламы без маркировки дорого обойдется компаниям с 1 сентября, заявил ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Николай Бычков.

«Если раньше субъекты рекламы могли позволить себе размещать рекламу без маркировки, то теперь это обойдется дорого. Представляется, что с введением штрафов будет усилен контроль за исполнением требований со стороны Роскомнадзора. Также можно предположить, что это скажется на «смелости» в распространении рекламы в интернете: участники рынка будут более аккуратными, маркировать будут все, что может быть хоть как-то истолковано в качестве рекламы», — сказал Бычков.

Напомним, с 1 сентября в России вводится административная ответственность за нарушение правил распространения интернет-рекламы.
По словам Бычкова, законодательные изменения в сфере IT также окажут существенное влияние на планы IT-гигантов.

«Будет введено понятие «сетевой эффект», регламентированы вопросы назначения и проведения экспертизы при рассмотрении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, а также добавится новый критерий для определения сделок, подлежащих предварительному одобрению антимонопольного органа. Представляется, что указанные изменения окажут существенное влияние на планы IT-гигантов, связанные с увеличением доли рынка, приходящейся на соответствующий маркетплейс, а также на планы по покупке конкурентов», — заявил эксперт.

Бычков также отметил, что изменения, касающиеся критериев включения в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, помогут четче понимать причины блокировки тех или иных сайтов.

«Изменения в перечне критериев включения в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора позволят стриминговым сервисам, VOD-сервисам и иным лицам, распространяющим образовательный, культурный или развлекательный контент лучше понять взгляд Роскомнадзора на применение положений законодательства о запрете ЛГБТ-пропаганды, что в свою очередь повлечет уменьшение случаев необоснованного привлечения к ответственности», — отметил он.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в России вступает в силу ряд законов, связанных со сферой IT. Они касаются правил размещения интернет-рекламы, а также борьбы с монополиями и деструктивным контентом в социальных сетях.

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