Эксперты оценили новые правила для юных безбилетников в поездах

Введение новых правил, согласно которым проводники и контролеры с 1 сентября будут не просто высаживать пассажиров младше 16 лет из поездов дальнего следования, а передавать их сотрудникам полиции, пойдет на пользу детям. Таким мнением в беседе с телеканалом «360» поделился член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

«В самом общении с полицейскими ничего, что может произвести психологический шок, нет. Напротив, именно полиция будет гарантировать защиту ребенка и его прав в этой ситуации. Важно сохранить жизнь и здоровье детей», — отметил он.

По его мнению, это поможет избежать случаев, когда детей и подростков просто высаживали на мороз.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский добавил, что новые правила смогут обеспечить безопасность маленьких пассажиров.

«Во-первых, инициативная высадка, после которой ребенок или подросток может оказаться в незнакомом месте один без опеки взрослых, теперь исключена», — пояснил Хаминский.

Кроме того, сотрудники полиции теперь начнут расследовать случаи, когда дети и подростки находятся в конкретном месте без сопровождения взрослых.

До этого стало известно, что в России пассажирам будет запрещено находиться в поездах и на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности, на вокзалах, в пачкающей или неприятно пахнущей одежде, передавала «Москва 24».

С 1 сентября 2023 года пассажиры также смогут покупать билеты на поезд не только по паспорту гражданина России, но и по другим документам.

Ранее в РЖД заявили, что в поездах введут запрет на игру на музыкальных инструментах.