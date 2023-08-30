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Власти рассказали о ситуации с водой в Крыму в период засухи

Аксенов: жара и засуха не повлияли на водоснабжение в Крыму

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Обеспечение водой всех районов Крыма после засушливого августа происходит штатно, водохранилища заполнены в среднем более чем на 60%. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, Симферополь был обеспечен 110 тыс. кубометрами воды, полученной из-под земли. На Южном берегу Крыма также практически все водохранилища переполнены. И сейчас их заполняемость лучше по динамике по сравнению с предшествовавшими засухе годами.

«По воде нет никаких вопросов сейчас», — подчеркнул Аксенов.

Август на полуострове был очень жарким и засушливым, средние температуры выше многолетних на 7-9 градусов, осадков не было.

По данным государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, наливные водохранилища полуострова в среднем заполнены более чем на 60%, естественного стока – более чем на 70%.

В начале августа Аксенов заявлял, что в Крыму сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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