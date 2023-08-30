В Британии госслужащая подала иск на коллегу за обращение «умная женщина»

Бывшая госслужащая из Великобритании проиграла судебный иск о дискриминации по половому признаку, который она подала против сотрудника министерства обороны королевства, назвавшего ее умной женщиной. Об этом сообщает Telegraph.

Сама Кристин Роджерс также работала в военном ведомстве, в суд она подала после увольнения. Высокопоставленный армейский офицер назвал коллегу «умной женщиной», а также отметил, что она «не любит мужчин».

«Все иски о дискриминации по половому признаку, выдвинутые госпожой Роджерс, были отклонены, а судья назвал ее «сверхчувствительной», — пишет Telegraph.

Однако суд, учитывая внутренние обстоятельства, счел увольнение Роджерс из минобороны несправедливым и предписал предоставить ей компенсацию.

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