Аэропорты Москвы и Подмосковья ограничивали полеты

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также подмосковный Жуковский рано утром 30 августа ограничивали вылеты и прилеты самолетов в целях обеспечения их безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram.

Отмечается, что 11 пассажирских рейсов были перенаправлены на аэропорты в других регионах.

К 5 утра ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах московского узла были сняты, сейчас все они работают штатно, а пассажиры указанных рейсов доставлены к месту назначения.

В Росавиации также заверили, что в период временного ограничения на вылеты и прилеты самолетов их экипажи, а также авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

30 августа план «Ковер» также объявлялся в Тульской области, в Рязани, в части Московской области (среди них — Серпухов и Коломна), а также в части Калужской области (Калуга и Обнинск).

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.