План «Ковер» ввели в Тульской области, Рязани, Коломне и Серпухове

В ряде российских регионов был введен план «Ковер», пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, это было сделано в Тульской области, в Рязани, в части Московской области (среди них — Серпухов и Коломна), а также в части Калужской области (Калуга и Обнинск).

Такой план объявляют, если в небе замечены нежелательные летательные объекты.

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал про атаку беспилотников на аэропорт Пскова. По его словам, силы Министерства обороны РФ в псковском аэропорту отражают атаку дронов.

Telegram-канал Mash передавал, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

Как писал Economist со ссылкой на источники, операторы дронов Вооруженных сил Украины получают данные о радарах и средствах противовоздушной обороны от Запада.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.